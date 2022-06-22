“Pedal Arkadaşım” izleyiciyle buluştu

Antalya’da engelli bireylerin bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikte iki kişilik bisikletlerle farkındalık sürüşü gerçekleşirken, Avrupa Birliği Sivil Düşün programı çerçevesinde hazırlanan “Pedal Arkadaşım” belgeseli Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ilk kez izleyici ile buluştu.

Bisikleti ve bisikletli ulaşımı sevdirmek mottosuyla yola çıkan “Antalya Bisiklet Sevenler” grubu Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda bisiklet turu düzenledi. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği’nden katılan görme engelli bireyler, Antalya Bisiklet Sevenler Grubu’nda yer alan tandem bisikletlere binerek etkinliğe eşlik etti. Atatürk Parkı’ndan başlayan sürüş, Atatürk Kültür Merkezi’nde son buldu.

Belgesel ilk kez izleyici ile buluştu

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyelerinin düzenlediği mini konserde birbirinden güzel halk türküleri ve şarkılar çalındı. Görme engellilerden oluşan koro farklı yörelere ait türküleri seslendirdi. Mehmet Ender Cebeci tarafından hazırlanan “Pedal Arkadaşım “isimli belgesel de ilk kez izleyici ile buluştu. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte tandem bisikletlerle yaptıkları yolculukları, pedal arkadaşlıklarını konu alan ve önemli mesajlar veren belgesel ilgiyle izlendi. Belgesel gösterimi sonunda Mahmut Ender Cebeci izleyici ile interaktif bir sohbet gerçekleştirdi.

“Sizlerin varlığıyla gurur duyuyoruz”

Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da belgesel de emeği geçenleri kutladı. Arslan, engelli ve engelsiz bireylerin birlikte hareket ederek nelerin üstünden gelebileceğini gördüklerini belirterek, “Sizlerin varlığıyla gurur duyuyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve farkındalığı artırabilmek için yapmış olduğunuz bu çalışma için hepinizi tebrik ediyorum” dedi.