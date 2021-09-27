banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Gençler günde 25TL ile geçiniyor!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi

Müzik sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren müzisyenleri kent sakinleriyle buluşturduğu ‘Müzik Sokakta’ etkinlikleri yeniden başlıyor. Nisan ayında başlayan projenin ilk ayağı, 16 hafta devam etmiş ve projeyle, 321 müzisyen kentin farklı noktalarında sahne almıştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller, kapanan eğlence mekanları ve kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen müzisyenlere destek olmak için başlattığı Müzik Sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor.

ANTALYA 27.09.2021, 13:15
Müzik sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin pandemi nedeniyle zor bir dönem geçiren müzisyenleri kent sakinleriyle buluşturduğu ‘Müzik Sokakta’ etkinlikleri yeniden başlıyor. Nisan ayında başlayan projenin ilk ayağı, 16 hafta devam etmiş ve projeyle, 321 müzisyen kentin farklı noktalarında sahne almıştı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın iptal edilen konserler, ertelenen düğünler, festivaller, kapanan eğlence mekanları ve kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen müzisyenlere destek olmak için başlattığı Müzik Sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Antalya Şubesi iş birliğiyle düzenlediği Müzik Sokakta etkinliğiyle müzisyenler, 2 Ekim Cumartesi’den itibaren kentin üç farklı noktasında yeniden sahne alacak. Etkinlik, 7 hafta boyunca devam edecek.

Yeniden başlayacak etkinlik öncesi, MÜZSAN Şube Başkanı Sinem Çevik ve müzisyenler Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal’ın müzisyenlerle buluşmasında hep birlikte şarkılar da söylendi. Buluşmada Başkan Uysal, müzisyenleri kırmayarak gitarla Fabrika Kızı şarkısını söyledi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0