Muratpaşa’nın kadın hentbol takımı, İzmir’i mağlup etti
MURATPAŞA BELEDİYESPOR KADIN HENTBOL TAKIMI, 27 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK KADINLAR HENTBOL SÜPER LİGİ ÖNCESİ SON HAZIRLIK MAÇINDA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’YLE KARŞI KARŞIYA GELDİ. ANTALYA’DA OYNAN KARŞILAŞMALARI MURATPAŞA BELEDİYESPOR KAZANDI.
Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 27 Eylül’de başlayacak Kadınlar Hentbol Süper Ligi öncesi son hazırlık maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşı karşıya geldi. Antalya’da oynan karşılaşmaları Muratpaşa Belediyespor kazandı.
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin takımı Muratpaşa Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu başlayacak Süper Lig öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda 2 gün üst üste oynanan karşılaşmaları ev sahibi Muratpaşa Belediyespor, ilk gün karşılaşmasında 29-27, ikinci gün karşılaşmasını da 27-26 sayı elde ederek kazandı.
Muratpaşa Belediyespor antrenörü Sertan Sarpaş, lig öncesi son hazırlık maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kaliteli iki maç yaptıklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi de ülkemizi Avrupa’da temsil edecek. Sert ve mücadeleci iki maç oynadık. İki takımında lige hazır olduğu görüldü. İki takım da Avrupa’da İtalyan takımlarıyla eşleşti. İki takımın İtalyan takımlarını yenecek güçlerde olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman oyun içinde iyi yaptığımız şeyler var. Savunmada yaptığımız iyi şeyler var. Zaman zaman hücumda bocaladığımız şeyler var biz bunları daha iyi hale getirip daha doğru hücumlar yapıp savunma yönümüzü geliştirip lige iyi başlamak istiyoruz” dedi.
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