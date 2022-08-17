Muratpaşa’da öğrencilere bir spor salonu daha

Muratpaşa Belediyesi, Kızıltoprak Mahallesi’nde bulunan Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nin bahçesine inşaatına devam ettiği spor salonu, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte açılacak.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve 75’inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine inşa ettiği spor salonlarına bir yenisini Metin-Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’nde ekliyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce inşaatı yapılan spor salonunda zemin beton işlemleri devam ederken çalışmalarının yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı eylül ayında bitirilmesi hedefleniyor. Spor salonunun ders saatlerinde öğrenciler arta kalan zamanda ise mahalle sakinleri kullanabilecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Milli Eğitim Müdürlüğü’yle imzaladıkları protokol çerçevesinde Muratpaşa’da bugüne kadar 5 okulun bahçesine spor salonunu inşa ettiklerini söyledi. Metin-Nuran Çakallıklı’nın 6’ncı salon olacağını belirten Başkan Uysal, "Okul bahçelerine yaptığımız salonlar ve diğer yatırımlarımızla Muratpaşa’mıza birçok spor tesis kazandırdık. Müteahhitlik hizmetlerine başvurmadan, kendi olanaklarımız, kendi işçimiz ve kendi ustamızla bu hizmetleri sürdürüyoruz” diye konuştu.