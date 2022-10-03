Muratpaşa’da girişimcilerin günü

Antalya Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi (Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi) ASSİM İnovasyon’un 30 bin lira ödüllü 3. İş Fikri Yarışması’nda büyük finalin kazananı, ’El Yıkama Takip Sistemi’ projesiyle Efekan Akbulut ve Hüsniye Selmin Ataman oldu.

Muratpaşa Belediyesinin, girişimcilik ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırarak Antalya’dan katma değeri yüksek, özgün ve yenilikçi projeler ortaya çıkarmayı hedefleyen Muratpaşa İnovasyon Günleri–İş Fikri Yarışması’nın üçüncüsünün finali yapıldı. 40 iş fikrinin başvuruda bulunduğu yarışmada aşamaları geçen 10 projenin sunumları, hafta sonu ASSİM Konferans Salonu’nda final jürisine yapıldı.

Halk sağlığı politikalarına yardımcı

Sunumların ardından jürinin yaptığı değerlendirmeye göre, yarışmanın birincisi ve 12 bin liralık para ödülünün sahibi ‘El Yıkama Takip Sistemi’yle Efekan Akbulut ve Hüsniye Selmin Ataman oldu. Proje, hastane ve okulların yanı sıra, restoran mutfakları, fırın gibi hijyenik ortamda üretim yapan firmalarda çalışanları ve öğrencileri el hijyeni konusunda takip ve teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje sahiplerinden Efekan Akbulut (16), bu proje sayesinde el yakıma sayılarını elektronik olarak takip edilebileceğini ve böylece objektif sayılara ulaşılabileceğini söyledi. Akbulut, bu sayıların halk sağlığı politikalarında kullanılabileceğini aktardı.

Doğayla dost çözümler

İkincilik ödülüyle birlikte 10 bin liralık ödülün de sahibi ‘Greenlig: Doğadan Gelen Çözümler’ isimli projesiyle Betül Taşkıran oldu. Taşkıran, projesiyle odunsu tarım ve peyzaj atıklarından özgün bir çözgen sistemi kullanarak doğada tamamen bozunabilen, yeşil kimya metotlarıyla üretilen selüloz tabanlı biyobozunur biyoplastik hammadde geliştirmeyi hedefliyor. Taşkıran, projenin üzerinde uzun yıllardır çalıştığını belirterek, aldığı ödülünün projeye devam etmek için kendisini motive ettiğini söyledi.

Sinir hücresi implantı

Yarışmanın üçüncülük ödülü olan 8 bin lirayı ise Tunç Eren Akay, ’Nanofiber İnovatif Sinir İmplantı’ projesiyle aldı. Akay, biyobozunurluk ve biyouyumluluk özelliklerini taşıyan, hücre yenilenmesini hızlandıran, nanofiber yapıda yenilikçi sinir hücresi implantı üretimi yapmayı hedefliyor.

Büyük maraton

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, “Yeteneklerimizi geliştirmek için büyük bir maratona ihtiyacımız var. Bunu tesis etmeye çalışıyoruz. ASSİM bu alanda Antalya’mıza büyük katkılar sağlıyor. Bu gelişerek de devam edecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum, dereceye girenleri kutluyorum” diye konuştu.