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Muratpaşa İnovasyon Günleri kapılarını lise ve üniversite öğrencilerine açıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini, iş dünyasıyla buluşturduğu Muratpaşa İnovasyon Günleri’nin ikincisinin lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenleneceğini söyledi.

ANTALYA 30.11.2021, 11:39
Muratpaşa İnovasyon Günleri kapılarını lise ve üniversite öğrencilerine açıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yenilikçi, özgün ve katma değeri yüksek iş fikirlerini, iş dünyasıyla buluşturduğu Muratpaşa İnovasyon Günleri’nin ikincisinin lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenleneceğini söyledi.

ASSİM İnovasyon Merkezince düzenlenen programın ikincisinin gelecek yıl bahar aylarında gerçekleşeceğini belirten Başkan Uysal, amaçlarının gençleri, son 30 yılı bir buluş fırtınası içinde yaşayan dünyanın bir parçası haline getirmek olduğunu söyledi. Bugünün dünyasında artık fikirler ve inovasyonun ülkeleri ve insanları değiştirdiğini dile getiren Başkan Uysal, “En fazla teknoloji, yeni fikir üreten ülkeler kalkınıyor. İnsanımız, yenilikçi, muhteşem. Hayal gücü çok geniş. Türkiye’nin böyle yaşaması lazım” diye konuştu. Başkan Uysal, yeni kuşakların yeni fikirlere, yüksek teknolojiye, büyük katma değere, dünyayla rekabet etmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Para ödülü”

Muratpaşa Belediyesi’nin temmuzda ilkini gerçekleştirdiği Muratpaşa İnovasyon Günleri, 3 ay sürdü. İki ayrı dönemde gerçekleşen eğitim programlarına 66 girişimci ve girişimci adayı katıldı. Eğitimlerin ardından 53 iş fikri, ön değerlendirme için başvurdu. Muratpaşa İnovasyon Günlerinin finaline 10 iş fikri kaldı. 10 iş fikrinin en iyileri jüri tarafından seçilirken ilk üçe girenlere 15 bin liralık para ödülü verildi.

“ASSİM inovasyon ne sunuyor?”

Muratpaşa Belediyesi’nin Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon, teknoloji merkezi ve prototip atölyesiyle gençlere bilgisayarlar, kodlar, programlar, elektronik devreler, sensörler, üç boyutlu yazıcılar ve robotlarla tasarımlar yaparak bunları ürüne dönüştürebileceği çalışma alanları sağlıyor. 420 metrekarelik alana kurulu teknoloji merkezinde, açık ofis çalışma alanı, toplantı, eğitim salonu ve metro internet bağlantısı da bulunuyor. Prototip atölyesi ise gençlere tasarladıkları ürünleri gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Atölyede, lazer kesim cihazı, robotik eğitim setleri, mini CNC, elektrik ve elektronik ölçüm cihazları yer alıyor.

“Öğrencilerle çevrimiçi buluşuldu”

ASSİM İnovasyon, ayrıca, gençlere girişimcilik konusunda danışmanlık destekleri de veriyor. Temel girişimcilik becerileri kazandırmak, yenilikçi iş modelleri çıkarmak üzere eğitim, seminer, atölye ve tecrübe paylaşımları etkinleri düzenleyen ASSİM İnovasyon, bu kapsamda, geçen hafta, Entre.Com iş birliğiyle tüm Türkiye’den lise ve üniversite öğrencileriyle çevrim içi etkinlikte bir araya geldi. Buluşmada, genç girişimci adaylarına girişimcilik ekosistemi anlatılarak, girişimcilik eğitimi verildi.

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