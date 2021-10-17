banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Milyonlarca korona aşısı çöpe gitti!
Haaland durdurulamıyor!
Haaland durdurulamıyor!
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Ümit Karan1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı
Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na neden gittiğini açıkladı

Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi. Muratpaşa’nın Sultanları, galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

ANTALYA 17.10.2021, 16:52
Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi. Muratpaşa’nın Sultanları, galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 2’nci hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Terrazzo’yu ağırladı. Kendi seyircisi karşısında ilk maçına çıkan Muratpaşa’nın Sultanlarını desteklemek için taraftarlar Süleyman Evcilmen Spor Salonu’na akın etti. Salon, covid-19 önlemleri kapsamında izin verilen kapasitede doldu.

Taraftar desteğini de arkasına alan Muratpaşa’nın Sultanları, ilk setti Aybüke Güldenoğlu’nun hücumdaki etkili oyunuyla 25-14 kazandı. İkinci sete İrem Özgür’ün etkili servisleriyle başlayan Muratpaşa, Zehra Tönge ve Damla Nur Aydın’ın hücumdaki başarılı oyunuyla bu seti de 25-10 aldı. Karşılaşmada üçüncü set Fenerbahçe Terrazzo’nun 22-25’lik galibiyetiyle sonuçlanırken 4’üncü seti Muratpaşa’nın Sultanları 25-20 alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından sporcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Maçın başarılı oyuncularından Ayşe Çürük, “Taraftarımız önünde kazandığımız için mutluyuz” derken İlarya Zararsız ise “Öncelikle sakatlığımı çabuk atlattığım, iki de iki yaptığımız için mutluyum. Güzel bir oyun oynadık. Taraftarımızın desteği ve coşkusu bizi daha da ateşledi. Bu galibiyetimizi onlara armağan ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 7 8
16. İstanbulspor 7 7
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. West Ham 8 14
7. Everton 8 14
8. Brentford 8 12
9. Wolverhampton 8 12
10. Tottenham 7 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Rayo Vallecano 9 16
6. Osasuna 8 14
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2