Muratpaşa, Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, kendi seyircisiyle buluştuğu ilk maçta Fenerbahçe Terrazzo’yu 3-1 yendi. Muratpaşa’nın Sultanları, galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 2’nci hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Terrazzo’yu ağırladı. Kendi seyircisi karşısında ilk maçına çıkan Muratpaşa’nın Sultanlarını desteklemek için taraftarlar Süleyman Evcilmen Spor Salonu’na akın etti. Salon, covid-19 önlemleri kapsamında izin verilen kapasitede doldu.

Taraftar desteğini de arkasına alan Muratpaşa’nın Sultanları, ilk setti Aybüke Güldenoğlu’nun hücumdaki etkili oyunuyla 25-14 kazandı. İkinci sete İrem Özgür’ün etkili servisleriyle başlayan Muratpaşa, Zehra Tönge ve Damla Nur Aydın’ın hücumdaki başarılı oyunuyla bu seti de 25-10 aldı. Karşılaşmada üçüncü set Fenerbahçe Terrazzo’nun 22-25’lik galibiyetiyle sonuçlanırken 4’üncü seti Muratpaşa’nın Sultanları 25-20 alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından sporcular galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

Maçın başarılı oyuncularından Ayşe Çürük, “Taraftarımız önünde kazandığımız için mutluyuz” derken İlarya Zararsız ise “Öncelikle sakatlığımı çabuk atlattığım, iki de iki yaptığımız için mutluyum. Güzel bir oyun oynadık. Taraftarımızın desteği ve coşkusu bizi daha da ateşledi. Bu galibiyetimizi onlara armağan ediyoruz” diye konuştu.