Muratpaşa Belyediyespor galibiyetle döndü

Muratpaşa Belyediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Ligi 7’nci hafta maçında deplasmanda Çanakkale Belediyesi’ni 3-0’la geçti.

Çanakkale Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Muratpaşa, ilk seti 25-13 aldı. İkinci seti de 25-15 önde kapatan Muratpaşa, üçüncü seti de 25-17 kazanarak karşılaşmadan 3-0’lık skorla ayrıldı. Muratpaşa bu skorla ligde puanını 14’e yükselti. Ligde 4’üncü sırada bulunan Muratpaşa, cumartesi kendi seyircisi önünde lig 7’cisi Sakarya Voleybol’la karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Maç, Kanal V’den naklen yayınlanacak.