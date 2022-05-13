banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Resmi Gazete'de önemli karar!
Resmi Gazete'de önemli karar!

Muratpaşa 3. Çevre Festivali kapılarını açtı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünün düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali, falez sahil bandında yer alan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’nda başladı.Pazar günü sona erecek festival, kapılarını sporla açtı. Engelsiz Kafe’nin bahçesinde Muratpaşa Belediyesi’nin spor eğitmenleriyle kadınlar taşlarla, geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış ağırlıklarla pilates yaptı. Çok sayıda okulun da ziyaret ettiği festival atölye çalışmaları, spor yarışmalarıyla devam etti.

ANTALYA 13.05.2022, 11:12
Muratpaşa 3. Çevre Festivali kapılarını açtı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünün düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali, falez sahil bandında yer alan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’nda başladı.Pazar günü sona erecek festival, kapılarını sporla açtı. Engelsiz Kafe’nin bahçesinde Muratpaşa Belediyesi’nin spor eğitmenleriyle kadınlar taşlarla, geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış ağırlıklarla pilates yaptı. Çok sayıda okulun da ziyaret ettiği festival atölye çalışmaları, spor yarışmalarıyla devam etti.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı Öğr. Gör. Mine Aydoğan yürütücülüğünde ‘Yansımalar’ isimli bir moda sunumunun da gerçekleştiği festivalde Doğanın Çağrısı isimli karma serginin de açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da katıldı.

“Yaşamı savunuyoruz”

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, çevre çalışmalarının sosyal faaliyet alanı olmaktan çıktığını söyledi, “Çevre faaliyetleri bir meşru müdafaa faaliyeti haline gelmiştir” dedi. İnsanoğlunun, artık çevre krizinin bizzat içinde yaşadığını dile getiren Başkan Uysal, “Çevre çalışmaları bugün, hali hazırda yaşadığımız şeylerle ilgili bir faaliyet alanı. Sosyal iletişim mecrası değil kendi yaşamımızı savunma, meşru müdafaa mecrası” diye konuştu.

“50 yılda hızlı değişim”

Akdeniz’de daha önce hiç görülmeyen canlı türlerinin son 50 yıl içinde görülmeye başlandığını aktaran Başkan Uysal, “Benim çocukluğumda Akdeniz’de bulunmayan canlı türleri Kızıldenizi geçip Akdeniz’i doldurmuş durumda. 40-50 yıldan bahsediyoruz. Daha büyük değişim, hızlı bir değişim tasavvur edemeyiz” şeklinde konuştu.

“Tehlikeye dikkat çekti”

Buna rağmen Akdeniz çanağının en tropikal ovasında örtü altı muz tarımının teşvik edildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Eken dikene bir şey demiyorum. Can havliyle nerede gelir görse ona sarılıyor ” dedi. Başkan Uysal, muzun domatesin 7 katı su tükettiğine, örtü altı muz üretiminin yapıldığı alanlarda 10-15 yıl arası başka bir tarım faaliyetinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

“Son kez festival”

Bu çerçevede bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Muratpaşa Çevre Festivali’ni gelecek yıldan itibaren ‘festival’ başlığı altında gerçekleştirmeyeceklerini belirten Başkan Uysal, “Son kez bu yıl festival diyeceğiz. Artık eğlenceli hiçbir tarafı kalmadı. Farkındalığı yükseltip sahaya etkinliğe dönüştürme zamanıdır. Doğal kaynaklarımızı yok ediyoruz. Bunun farkında olalım. Ama her şeye rağmen tebessüm ederek üzüleceğiz. Tebessümü, umudumuzu eksik etmiyoruz” diye konuştu.

“Tataki-Zome”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından sergi sanatçılarına plaketlerini takdim etti ve sergiyi gezdi. Başkan Uysal ve eşi açılışın sonrası festival alanında ekolojik tekstil baskı tekniği Tataki-Zome atölyesine katıldı. Başkan Uysal ve Ümran Uysal, çekiç yardımıyla bitkilerin yaprak, dal, çiçek gibi kısımlarını kullanarak bitkideki renk ve doğal şeklin kumaş yüzeyine aktardı.

Muratpaşa 3. Çevre Festivali’nde ilk gün, sopranoda Burcu Bükem Kuru, arpta Bahar Kınıs Tuğlu ve piyanoda Ahmet Sait Karabulut’un yer aldığı Suyun Belleği konseriyle sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
İmsak 03:56
Güneş 05:42
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık