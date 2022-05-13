Muratpaşa 3. Çevre Festivali kapılarını açtı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünün düzenlediği Muratpaşa Çevre Festivali, falez sahil bandında yer alan Adalya Vakfı Engelsiz Kafe Yaşam Alanı’nda başladı.Pazar günü sona erecek festival, kapılarını sporla açtı. Engelsiz Kafe’nin bahçesinde Muratpaşa Belediyesi’nin spor eğitmenleriyle kadınlar taşlarla, geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış ağırlıklarla pilates yaptı. Çok sayıda okulun da ziyaret ettiği festival atölye çalışmaları, spor yarışmalarıyla devam etti.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı Öğr. Gör. Mine Aydoğan yürütücülüğünde ‘Yansımalar’ isimli bir moda sunumunun da gerçekleştiği festivalde Doğanın Çağrısı isimli karma serginin de açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışına Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da katıldı.

“Yaşamı savunuyoruz”

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, çevre çalışmalarının sosyal faaliyet alanı olmaktan çıktığını söyledi, “Çevre faaliyetleri bir meşru müdafaa faaliyeti haline gelmiştir” dedi. İnsanoğlunun, artık çevre krizinin bizzat içinde yaşadığını dile getiren Başkan Uysal, “Çevre çalışmaları bugün, hali hazırda yaşadığımız şeylerle ilgili bir faaliyet alanı. Sosyal iletişim mecrası değil kendi yaşamımızı savunma, meşru müdafaa mecrası” diye konuştu.

“50 yılda hızlı değişim”

Akdeniz’de daha önce hiç görülmeyen canlı türlerinin son 50 yıl içinde görülmeye başlandığını aktaran Başkan Uysal, “Benim çocukluğumda Akdeniz’de bulunmayan canlı türleri Kızıldenizi geçip Akdeniz’i doldurmuş durumda. 40-50 yıldan bahsediyoruz. Daha büyük değişim, hızlı bir değişim tasavvur edemeyiz” şeklinde konuştu.

“Tehlikeye dikkat çekti”

Buna rağmen Akdeniz çanağının en tropikal ovasında örtü altı muz tarımının teşvik edildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Eken dikene bir şey demiyorum. Can havliyle nerede gelir görse ona sarılıyor ” dedi. Başkan Uysal, muzun domatesin 7 katı su tükettiğine, örtü altı muz üretiminin yapıldığı alanlarda 10-15 yıl arası başka bir tarım faaliyetinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

“Son kez festival”

Bu çerçevede bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Muratpaşa Çevre Festivali’ni gelecek yıldan itibaren ‘festival’ başlığı altında gerçekleştirmeyeceklerini belirten Başkan Uysal, “Son kez bu yıl festival diyeceğiz. Artık eğlenceli hiçbir tarafı kalmadı. Farkındalığı yükseltip sahaya etkinliğe dönüştürme zamanıdır. Doğal kaynaklarımızı yok ediyoruz. Bunun farkında olalım. Ama her şeye rağmen tebessüm ederek üzüleceğiz. Tebessümü, umudumuzu eksik etmiyoruz” diye konuştu.

“Tataki-Zome”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından sergi sanatçılarına plaketlerini takdim etti ve sergiyi gezdi. Başkan Uysal ve eşi açılışın sonrası festival alanında ekolojik tekstil baskı tekniği Tataki-Zome atölyesine katıldı. Başkan Uysal ve Ümran Uysal, çekiç yardımıyla bitkilerin yaprak, dal, çiçek gibi kısımlarını kullanarak bitkideki renk ve doğal şeklin kumaş yüzeyine aktardı.

Muratpaşa 3. Çevre Festivali’nde ilk gün, sopranoda Burcu Bükem Kuru, arpta Bahar Kınıs Tuğlu ve piyanoda Ahmet Sait Karabulut’un yer aldığı Suyun Belleği konseriyle sona erdi.