Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamam

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin hastanelerin pandemi servislerinde görev yapan sağlıkçıların 36-72 ay arası çocuklarına ücretsiz hizmet verecek Münir Özkul Kreşi’nde hazırlıklar tamamlandı. Kreşte, oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre ayarlardı, yeni eğitim alanları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak Covid-19 pandemisiyle ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının çocuklarına belediye kreşlerinden Münir Özkul’da ücretsiz hizmet vereceklerini söyledi.

Kreş hizmetinden yararlanmak isteyen sağlık çalışanları için başvuru süresinin yarın, 10 Ocak Pazar, sona ereceğini hatırlatan Başkan Uysal, sokağa çıkma yasağına rağmen başvuruların 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi üzerinden yapılabileceğini kaydetti. Mevzuat uyarınca başvuruda bulunacak sağlık çalışanlarının Muratpaşa’da ikamet etme zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Başkan Uysal, kreşe 36 – 72 ay arası çocukların kabul edileceğini aktardı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentin önemli kamu ve özel hastanelerine yakınlığını dolayısıyla Bayındır Park’ta bulunan ve 2018’de açtığı Münir Özkul Kreşi’ni sağlıkçılar için hizmete alacak. 5 derslik ve 2 uyku odasının bulunduğu kreşte önceliklerinin çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak olduğunun altını çizen Başkan Uysal, hazırlıklarla ilgili şunları söyledi:

“Çocuklarımızın eğitim alacağı sınıflarda öğrenci kapasiteleri yarıya düşürüldü. Sosyal mesafe kurallarına uygun yeni oturma düzenlemesi yapıldı ve yeni eğitim alanları oluşturuldu. Kreş Müdürlüğümüz sınıflarda, yemekhanede, okul bahçesinde uyulması gereken kurallar hakkında çeşitli görseller hazırladı. Kreşimizin temizliği ve genel dezenfeksiyon işlemleri yapılarak eğitime hazır hale getirildi.”