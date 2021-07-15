Mobil Kuaför 2 ilçede 373 vatandaşa hizmet verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Kuaför Tırı, Manavgat ve Gündoğmuş’ta toplam 373 vatandaşa hizmet verdi.

Mobil kuaförün son durağı Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri oldu. Ekipler, Manavgat’ın Demirciler, Aşağı Işıklar, Şişeler, Dolbazlar, Evrenleryavşi, Sırtköy, Bucakşeyhler, Dikmen ve Yukarı Işıklar Mahallelerinde hizmet verdi. Mobil kuaförden hizmetinden 9 mahallede genç, yaşlı ve çocuk toplam 207 kişi faydalandı.

Öte yandan Mobil kuaför tırı geçtiğimiz günlerde Gündoğmuş’un 6 mahallesinde 166 vatandaşın kişisel bakımlarını yaptı. Mobil ekip, Gündoğmuş’un Serinyaka, Çiçekoluk, Karaisa, Gelesandra ve Köprülü mahallelerinde hizmete verdi. Rahatsızlığı ya da engeli nedeniyle gelemeyecek durumda olan vatandaşlara evinde hizmet sunuldu.