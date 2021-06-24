Miran: ‘Toplu sözleşme toplumsal sözleşmeye dönüşmelidir’

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kamu çalışanlarını ilgilendiren 1 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak olan 6.Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi Eğitim Bir Sen’in beklentilerini açıkladı. Miran başta seyyanen zam olmak üzere bir çok beklentinin dillendirildiğini belirterek, “ Yetkililer, eğitim çalışanlarını yük değil, güç olarak görmeli. Siyasi irade toplu sözleşmeyi toplumsal sözleşmeye dönüştürmelidir” dedi.

Hak kayıplarının giderilmesi için fırsat

Eğitim-Bir-Sen 51. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda gündemin 3,5 milyon memur ile 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri olduğunu belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Kamu İşveren Heyeti’nin beklentilerden uzak zam teklifi ile gelmesini istemediklerini belirterek, “Mutabakatsızla sonuçlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme’den bu yana kamu görevlileri ciddi ekonomik kayıplar yaşadı. 6. Dönem Toplu Sözleşme, hak kayıplarının giderilmesi için iyi bir fırsattır” diye konuştu.

Seyyanen zam ve 40 Bin atama öncelik

Tüm kamu görevlilerine, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10’undan az olmamak üzere seyyanen zam yapılmasının vazgeçmeyecekleri bir husus olduğunu vurgulayan Miran, 40 bin ek öğretmen atamasının, siyasi irade tarafından sözü verilen 3600 ek gösterge ile ilgili tüm kamu görevlilerine 600 ek gösterge puanı verilerek adaletin yerine getirilmesinin beklentiler arasında yer aldığını hatırlattı. Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye’deki tüm şube başkanlarının görüşleri doğrultusunda alınan ve yürütmeden beklentilere ilişkin kararlara şöyle değindi: “Anayasa değişikliği konusunda irade ortaya konulması ve çalışmaların başlatılmış olması, millet iradesinin daha da güçlendirilmesi adına önemli bir adımdır. Bu adım, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve güvence altına alınması açısından da yeni bir fırsat olacaktır. Yeni anayasada, kamu görevlilerinin hakları ve güvenceleri yeniden ele alınmalı, standartları yükseltilerek ILO normlarına uyarlanmalıdır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun, kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük haklarının korunma ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarının toplu pazarlık masasında çözümü konusunda yetersiz kaldığı görülmüştür. Sendikal hak ve özgürlükler ile örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının, uluslararası hukuk normları ekseninde, emeğin değeriyle ve akıtılan terle uyumlu hâle getirilmesi kaçınılmazdır" dedi.