MATSO Başkanı Güngör: " 5 yıldızlı hizmetimizle gurur duymamız gerekiyor"

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eylül ayında Ankara’da 5 yıldızlı oda sertifikası aldıklarını hatırlatarak, "MATSO ailesi olarak 5 yıldızlı hizmetimiz ve bu başarı ile gurur duymamız gerekiyor" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Müşterek Komite Toplantısı ile birlikte gerçekleştirildi.

9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak seçimler öncesindeki son Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Müşterek Komite

Toplantısı ile birlikte gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısında gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek için yaptıkları projelerle ilgili bilgiler vererek ekonomik ve istatistiki verilere değindi. Üyelerden gelen sorun ve taleplerin çözülmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Güngör, çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Meclis olarak 4 yıldır görevde olduklarını kaydeden Başkan Güngör, acı ve tatlı birçok olay yaşadıklarını söyledi. Başkan, Güngör, “4 yıllık görev süremiz içerisinde acı ve tatlı birçok olay yaşadık, başarılı çalışmalara hep birlikte imza attık. Çok değerli başkanımız Ahmet Boztaş’ı kaybederek acı bir olay yaşadık. Onun yol arkadaşları olarak verdiği değerli hizmetler

için kendisini anarak rahmet diliyorum” dedi. Başkan Güngör, 4 yıllık görev süresince verdikleri katkılar ve değerli çalışmalar için tüm meclis ve komite üyelerine teşekkür etti.

"Siyaset üstü bir kurum"

18 aydır başkan olarak görevde olduğunu belirten Başkan Güngör, oda çalışmalarına ekip arkadaşları ile birlikte yoğun mesai harcadıklarını belirterek üye odaklı başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

MATSO olarak seçim sürecine girdiklerini kaydeden Güngör, odanın siyaset üstü bir kurum olduğunu söyledi. Başkan Güngör, 9 Ekim Pazar günü Manavgat Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan MATSO seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

"5 yıldızlı hizmetimizle gurur duymalıyız"

Eylül ayı içerisinde Ankara’da gerçekleşen törende MATSO olarak 5 yıldızlı oda sertifikası aldıklarını belirten Başkan Güngör, MATSO olarak verdikleri kaliteli hizmetin ve başarının belgesi olduğunu söyledi.

Başkan Güngör, "MATSO üyelerine en iyi hizmeti vermek, oda iş akış ve hizmet standartlarını daha da yükseltmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tarafsız kuruluşlarca yapılan denetimle tescillendi. Odamız, hizmet kalitesi anlamında Avrupa’daki oda ve borsalar, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, aynı seviyede hizmet veriyor. Kaliteli hizmetimizi daha da artırmak için çaba gösteriyoruz, çaba göstermeye devam edeceğiz. MATSO ailesi olarak 5 yıldızlı hizmetimiz ve bu başarı ile gurur duymamız gerekiyor ” diye konuştu.

"23 yıldır mecliste olan Öz’e plaket"

Toplantı sonunda Başkan Güngör, 23 yıldır MATSO Meclis Üyeliği görevini yürüten ve meclisin en yaşlısı olan Sedat Öz’e yapmış olduğu hizmetler nedeniyle plaket takdim etti.

Meclis Toplantısının ardından Müşterek Komite Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Güngör Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis ve komite üyeleri söz aldı.