Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Side Mahallesi’nde İ.K’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Side Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kök skunk, 50 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve 12 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.