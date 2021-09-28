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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
ANTALYA 28.09.2021, 09:48
Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Side Mahallesi’nde İ.K’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Side Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 15 kök skunk, 50 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca ve 12 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.