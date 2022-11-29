Manavgat’ta minik öğrencilerden sonbahar etkinliği

Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Manavgat Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde bulunan Sonbahar Yolu’ndaki etkinliğe katıldı.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte belediye bahçesindeki yaprakları süpürmeyerek vatandaşlar için çekim alanı oluşturan Manavgat Belediyesi, Sarılar Kreşi öğrencilerinin etkinliğine ev sahipliği yaptı. 120 minik çocuğun gerçekleştirdiği “Sonbahar Sanattır” etkinliğine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’i temsilen Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen, başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, birim müdürleri, kreş çalışanları ve velilerde katıldı. Doğada kendiliğinden oluşan görüntüleri sanatla buluşturan öğrenciler, yaprak, kozalak ve ağaç dallarından giysi, tablo, hayvan figürleri ve başa takılan aksesuarlar yaptı. Doğa ve estetik güzelliği amaçlayan etkinlikte yapılan ürünler, kreş öğrencileri tarafından sergi haline getirildi. Etkinlik sonunda belediye bahçesinde gönüllerince oynayan çocukların mutluluğu ise neşe dolu anlara sahne oldu. Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, Manavgat Belediyesi’nin eğitim kurumlarında öğrenim gören her bireyin, bu tarz etkinliklerle kendisini geliştirdiğini ifade etti.