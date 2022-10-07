Manavgat Belediyesi’nin kreş öğrencileri sokak hayvanlarını besledi

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi, Manavgat Belediyesi Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerini ağırladı.

80 minik öğrenci ziyarette, sevimli dostları yakından tanıma fırsatı buldu. Hazırladıkları dövizlerle barınağa gelen çocuklar, getirdikleri mama ve sütlerle kedileri besledi. Barınak görevlileri, öğrencilerle yakından ilgilenerek hayvanların beslenme ve doğal yaşamı hakkında bilgiler verdi. Çocukların yavru kedi ve köpekleri sevmesi ise neşeli anlara sahne oldu.

Manavgat Belediyesi’nde eğitim gören her bireyin doğa, hayvan ve çevre bilinciyle yetiştiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocukların farkındalık oluşturan etkinliklerle geliştiğini söyledi.

Başkan Sözen, “Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevimizde ve diğer eğitim kurumlarımızda bilinçli yetişen çocuklarımız, doğanın ve yaşamın sadece bizlere ait olmadığını öğreniyor. Hayvanlarımızın biz insanlardan istediği tek şey onları korumak ve şefkat ve bir kap mama. Çocuklarımız bilinçli bir eğitim modeli ile kişisel gelişimlerini sürdürmeye devam edecektir” dedi.