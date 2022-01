Manavgat Belediyesi’nden yangınzedelere soba ve bisiklet desteği

Manavgat Belediyesi, yangınzede vatandaşlara yaptığı soba ve çocuklar için bisiklet desteklerini sürdürüyor. Hayırsever vakıf ve derneklerin desteğiyle temin edilen 200 adet soba ve 50 adet bisiklet sahiplerine dağıtıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen soba ve bisiklet dağıtım törenine katılan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam ediyoruz” dedi.

Manavgat Belediyesi Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında zarar gören vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Hayırsever vakıf ve derneklerin desteğiyle alınan 200 adet kuzine soba ve 50 adet bisiklet, yangınzede vatandaşlara Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen eliyle teslim edildi. Atatürk Kültür Merkezi önündeki dağıtım törenine belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ve yangınzede vatandaşlar katıldı. İsimleri düzenli bir şekilde okunan vatandaşlar, tek tek sobalarını alırken, çocuklara da bisikletleri Başkan Sözen tarafından verildi.

“Bütçemizi kullanamıyoruz”

Başkan Şükrü Sözen yaptığı konuşmada bütçeyi kullanamadıklarını belirterek “Manavgat’ımızda Türkiye tarihinin en büyük yangınını yaşadık. Evimizi, bahçemizi, hatta geçmişi, hatıralarımızı da kaybettik. Sizlerin inancı ve direnci ile bu süreyi atlatmaya gayret ediyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Daha önce de soba dağıtımımız oldu. Sobaları tek tek evlerinize getirebilirdik. Ancak burada sizleri de görüp, sıkıntıları tekrar dinlemek istedik. Manavgat Belediye ekiplerimiz her zaman sizlerin yanında olmaya gayret ediyor. 400 hafif hasarlı binayı onardık, 400’e yakın ahırı yaparak teslim ettik. 250 kilometre sulama borusu desteği sağladık. Öğrencilerimize destek sağladık, konteynerler, çadırlar vermeye gayret ettik. Manavgat Belediyesinin imkanları ile sizin bütün yaralarınızı sarabilmeyi çok isterdik. Manavgat Belediyesi güçlü bir belediye. Ama yasal olarak yangınzede vatandaşlarımıza bütçemizi kullanamıyoruz” dedi.

Belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirten Sözen, “İkinci etap soba dağıtımımızı yapıyoruz. Toplam 400 ailemizin kışı sıcak geçirmelerini sağlamış olacağız. Biz bu sobayı dağıtıyoruz. Ama pek çok hemşehrimizin yangında odunu yandığı için yakacağı yok. Bunu daha önce de söyledim. Yanan mahallelerden günlük 600 tır ağaç indiriliyor. O insanlarımıza yakacak ihtiyaç ağacı ayrılmalı. Bu köylünün hakkı. Sobayı veriyoruz, odunu yok insanlarımızın. Bunu sizler de duyurun. O kesilen ağaçlarda benim de hakkım var deyin. Bu en doğal hakkınızdır. Ben tekrar bütün kalbimle sizlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eksikleriniz olunca Manavgat Belediyesi her an yanınızdadır. Atladığımız olmuştur. Ama telafi etmek bizim görevimizdir. Zor ve meşakkatli günler. Kirada olmak veya konteynırda yaşamak çok zor. Allah hepinizin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.