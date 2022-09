Manavgat Belediyesi’nden, üniversite öğrencilerine yurt desteği

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat’ta üniversite eğitimi alan öğrenciler için, Kız ve Erkek Öğrenci Misafirhanelerinin kapılarının açıldığını bildirdi.

Başkan Sözen, Manavgat Belediyesi Çolaklı Erkek Öğrenci Misafirhanesi’nde düzenlenen akşam yemeğinde üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. 60 üniversiteli gençle buluşan Başkan Şükrü Sözen, tüm gençlerin eğitiminde ve kişisel gelişimlerinde her zaman aktif rol aldıklarını belirterek, misafirhanede konaklayan öğrencilerin sorunları ile de birebir ilgilendi, istek ve şikayetlerinin gereğini yaptı.

"Belediye onların da evi"

Manavgat Belediyesi olarak, öğrencilere bir aile ortamı oluşturmak için özen gösterdiklerinin altını çizen Başkan Sözen, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin her zaman yanında ve destekçisiyim. En temel hak olan barınma konusunda hiçbir öğrencimizin sıkıntı çekmemesi adına belediye olarak Manavgat’a okumaya gelen evlatlarımıza konaklama imkanı sağlıyoruz. Onlara her süreçte yetki çerçevemiz içerisinde destek vermeyi sürdürüp elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız. Gençlerimizin burada yalnız olmadığını bir evi olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Uzman eğitmen kadromuz, tüm gençlerimizle birebir ilgileniyor. Kentimizin kültürel ve coğrafi yapısını yakından tanıması için üniversiteli öğrencilerimiz için gezi faaliyetleri de düzenlemeyi planlıyoruz. Manavgat Belediyesi onların da evi. Tüm gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Onların güzel bir gelecekte yaşaması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.