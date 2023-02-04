Letonya’nın ilk tercihi Kemer

Letonya’nın başkenti Riga’da 28’inci Uluslararası Turizm İhtisas Fuarı’nda açılan Kemer standı Letonyalıların akınına uğradı. Fuarda Kemer’in tanıtımını bizzat yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, görüştüğü tüm acente yetkililerinin Letonyalıların Antalya’da ilk tercihlerinin Kemer olduğunu söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Letonya’da sürdürdüğü tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Riga’da açılan 28’inci Uluslararası Turizm İhtisas Fuarı’nın ikinci gününde de sabah saatlerinden itibaren standın başında bizzat tanıtım çalışmaları yapan Başkan Topaloğlu, Letonyalılara Kemer’in promosyonlarını dağıtıyor.

Oldukça yoğun ve verimli geçen fuar merkezinde Kemer standının önünde sürekli kuyruk olduğuna dikkat çeken Başkan Topaloğlu, “Fuara gösterilen ilgi bizi Kemer adına çok mutlu etti. Buraya her gelen misafir Kemer’i çok sevdiklerini ve ilk fırsatta yine geleceklerini ifade ediyorlar” dedi.