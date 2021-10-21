Kumluca’da trafik kazası: 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gödene Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kumluca İlçe Merkezi istikametine gitmekte olan Salih Cesur’un kullandığı 07 VHZ 57 plakalı otomobil tali yoldan gelen Ali Cengiz’in kullandığı 07 KT 408 plakalı otomobille Mezbahane kavşağında çarpıştı. Çarpışmasının sonucunda 07 VHZ 57 plakalı otomobilin sürücüsü Salih Cesur, aynı araçta bulunan Yadigar Cesur ve Ömür Altıntaş yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.