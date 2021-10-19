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Kumluca’da otel ve pansiyonlar denetlendi

Antalya’nın Kumluca İlçesinde, otel, pansiyon ve turizm işletmeleri Tarım İlçe Müdürü İsa Akşit öndeliğinde kurulan heyet tarafından denetlendi.

ANTALYA 19.10.2021, 14:45
Kumluca’da otel ve pansiyonlar denetlendi

Antalya’nın Kumluca İlçesinde, otel, pansiyon ve turizm işletmeleri Tarım İlçe Müdürü İsa Akşit öndeliğinde kurulan heyet tarafından denetlendi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan denetimler gün boyu sürdü. Kumluca İlçe Merkezinden başlayan denetimler Adrasan ve Olympos’taki tesislerde son buldu. Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İtfaiye gibi kurumlardan temsilcilerin katıldığı denetimlerde, otel ve pansiyonlarda aranan şartlar ve sağlığa uygunluk konularında denetimler yapıldı.

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