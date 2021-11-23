Kumluca’da organ bağışına farkındalık etkinlikleri

Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya’nın Kumluca ilçesinde organ bağışı ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan ‘Organ ve Doku Bağış Haftası’ etkinlikleri kapsamında, toplumda organ bağışı hakkında bilgi düzeyini arttırmak ve organ bağışını sağlamak amacıyla Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında Cumhuriyet Meydanında etkinlik düzenlendi. Meydanda açılan stantlarda vatandaşlar, organ bağışı konusunda bilgilendirildi. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümleri öğrencileri ve sağlık görevlileri tarafından vatandaşlardan gelen soruları yanıtlandı. Aynı zamanda etkinlikte Türk Kızılay Antalya şubesini kan bağış aracıda bulundu. İsteyen vatandaşlar kan bağışında da bulunabildi. Organ ve kan bağışı konusunda bilinci ve farkındalığı arttırmanın hedeflendiği etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara konu hakkında bilgi verilerek broşürler dağıtıldı.