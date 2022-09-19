Kumluca’da 10 kilo kubar esrar ve 232 kök Hint keneviri ele geçirildi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde jandarmanın bir adrese yaptığı operasyonda 232 kök Hint keneviri, 10 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Salur Mahallesinde uyuşturucu madde imal etmek maksadıyla H.A. isimli şüphelinin Hint keneviri ekimi yaptığının tespit edilmesi üzerine, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kumluca JASAT Timi, Kumluca Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri ve Olay Yeri İnceleme timi ile operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 232 kök Hint keneviri, 10 kilo kubar esrar, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 11 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli H.A. gözaltına alındı.