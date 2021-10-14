Kristal Elmas ödülü Döşemealtı’nda

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında bulunan 100 yataklı Döşemealtı Termessos Hastanesi, Uluslararası Kristal Elmas ödülüne layık görüldü.

Hayata geçirdiği projelerle Döşemealtı’na katkı sağlayan Belediye Başkanı Turgay Genç’e bir ödül de İstanbul’dan geldi. Daha önce bir çok dalda bir çok projesiyle ödül alan Başkan Genç, 2021 Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri’nde “Döşemealtı Termessos” hastanesi projesi ile büyük bir gurur daha yaşadı.

İstanbul Ataşehir’de düzenlenen gecede iş, siyaset, sanat ve spor dünyasının bir çok başarılı ismi bir araya geldi. Kırmızı Halıdan geçen Başkan Genç ile sunucu-manken Ece Gürsel’e röportaj vererek hem hastane projesini hemde ilçede hayata geçirilen vizyon projeler ve kültürel zenginlikleri anlattı. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz’ın yaptığı törende ödülünü alan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç dakikalarca ayakta alkışlandı.

"İhtiyaç hastaneydi"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, gecede iki ayrı mutluluğu bir arada yaşadı. Genç, hem Kristal Elmas ödülünü almanın gururunu üstlenirken hem de aynı zamanda doğum günü sevinci yaşadı.

Başkan Genç ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: “Döşemealtı tarihiyle, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle Antalya’nın yeni yaşam alanı. Görevde olduğum 2 dönemde bir çok projeye imza atmış ve bir çok ödül almıştım ama bu ödül benim için çok daha özel ve önemli. Çünkü bir ilki başarmıştık. Bölgemizde yaptığımız anketlerde ilk sırada ihtiyaç tam teşekküllü bir hastaneydi. Yerel yönetim olarak görevimiz olmamasına rağmen bize düşen vatandaşımızın bu beklentilerini karşılamaktı. Bütün ekibimizle büyük bir özveriyle çalışarak 100 yataklı hastaneyi ilçemize kazandırdık. Son 1.5 yıldır yaşadığımız pandemi döneminde ne kadar doğru bir proje olduğu ortaya çıktı. Benim için çok özel ve anlamlı bu ödüle layık gördüğünüz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Tüm Döşemealtı halkı adına bu ödülü alıyorum, herkese saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Gece sanatçı Demet Akalın’ın verdiği eşsiz konserle sona erdi.