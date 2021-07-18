Korkuteli’nde Kültür Sanat Festivali Başladı

Korkuteli Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali Seyirpark Amfi tiyatroda Ahmet Şafak konseriyle başladı. 2 ay sürecek Kültür Sanat Festivali, 24 Temmuz’da Mahşer-i Cümbüş tiyatro gösterisi, 31 Temmuz Fatih Erkoç konseri, 7 Ağustos Benimle Delirir misin tiyatro gösterisi, 14 Ağustos Orhan Hakalmaz konseri, 21 Ağustos Ağaçlar Benimler Ölü tiyatro gösterisi, 28 Ağustos Ender Balkır konseri, 4 Eylül Hey Gidi Günler tiyatro gösterisi, 11 Emre Aydın Konseri, 18 Eylül Mustafa Ceceli konseri ile devam edecek.

Konser öncesi konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, bu yıldan itibaren her yıl okulların kapanması ile başlayacak ve Eylül ortasında kapanışı yapılacak olan “Korkuteli Kültür Sanat Festivali’ni yıllar içerisinde Antalya ve çevre illerde markalaştıracaklarını söyledi.

İşlek, " Bu festival sayesinde ilçemiz kazanacak, esnafımız kazanacak, gençlerimiz Antalya ya gitmek zorunda kalmayacak. Bu yıl pandemi sebebi ile sadece 2 ay sürecek” dedi.

Ahmet Şafak söylediği şarkılar ve okuduğu şiirlerle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlikte, sanatçı sevenleri tarafından ayakta alkışlandı.