Korkutelili güreşcilerin başarısı

Antalya il geneli okullar arası yapılan Grekoromen Güreş İl Birinciliği müsabakalarında Korkuteli Mesude-Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini temsil eden öğrencilerden Oğuzhan Kavcar il ikincisi, Murat Demircan ve Bayram Koyuncu il üçüncüsü olarak başarı gösterdi.

Döşemealtında yapılan Antalya okullar arası il birinciliği müsabakalarında Korkuteli Belediyesi güreşçileri 46 kilogramda Muhammet Kurt 1’inci, 80 kilogramda Ahmet Efe 1’inci, 50 kilogramda Enes Duran 3’üncü, 55 kilogramda Yunus Emre Öz 3’üncü, 60 kilogramda Muhammet Dişli 3’üncü oldu.

Korkuteli Belediyesi Güreş takımı koordinatörü Ercan Köroğlu, Bu günlere gelmemizde başta belediye başkanımız Ömer İşlek ve hocamız Muammer Büyüksaka’ya tüm güreşçilerimize teşekkür ederim” dedi.

45 kiloda Mumammet Kurt, 48 kiloda Enes Duran, 51 kiloda Yusuf Atlı, 55 kiloda Ramazan Melih Kaş, 60 kiloda Mustafa Yıldız, 60 kiloda Koray Eken, 80 kiloda Ahmet Efe Ünlü 13 Şubat’ta Karaman’da yapılacak olan grup müsabakasında Antalya’yı ve Korkuteli’ne temsil edecekler.