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Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Kutlu ile devam edecek

Bu yıl Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Bayram Kutlu ile yeniden anlaşma kararı aldı.Bayram Kutlu’nun yardımcıları Hakan Vuran, kondisyoner Serdar Gökmen, kaleci antrenörü Şenol Sevindi olarak belirlendi.

ANTALYA 16.09.2021, 16:50
Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Kutlu ile devam edecek

Bu yıl Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Korkuteli Belediyespor, Teknik Direktör Bayram Kutlu ile yeniden anlaşma kararı aldı.Bayram Kutlu’nun yardımcıları Hakan Vuran, kondisyoner Serdar Gökmen, kaleci antrenörü Şenol Sevindi olarak belirlendi.

Korkuteli Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, “2019-2020 sezonunda tarihimizde ilk defa takımımıza şampiyonluk yaşatan Bayram Kutlu hocamız ile yeni sezon için anlaşmış bulunmaktayız. Hocamıza ve takımımıza hayırlı olsun. Hocamızın yardımcılıklarını Hakan Vuran, Kondisyoner Serdar Gökmen Kaleci Antrenörü Şenol Sevindi oldu " denildi.

Korkuteli Belediyespor ile yeniden yola devam etmenin heyecanını yaşadıklarını ve takımı daha iyi yerlere taşımak adına çalışacaklarını belirten Teknik Direktör Bayram Kutlu, “Belediyespor’un başarısı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni transferler yaparak başarımızı daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Korkuteli Belediyespor Başkanı Abdurrahman Özmen ise, “Hocamızla çalışmaktan son derece memnunuz. Kendisine güveniyoruz. Başarılı hocamızla tekrar anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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