Konyaaltı’ndan öğrencilere sömestr hediyesi

Konyaaltı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Yarıyıl tatilinde çocukları unutmayan Konyaaltı Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrenciler için tiyatro oyunu hazırladı. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin hazırladığı ’Çizmeli Kedi’ adlı müzikli ve danslı çocuk oyunu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. 31 Ocak Salı günü 11:00 ve 14:00 saatlerinde iki seans olarak sahnelenecek oyunu 5 yaş ve üzerindeki çocuklar ücretsiz bir şekilde seyredebilecek. Ara tatilde HayatPark içerisinde kurdukları tiyatro otobüsü sahnesiyle karne hediyesi verdikleri çocukları yarıyıl tatilinde de unutmadıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı sömestrde de keyifli bir tiyatro oyunuyla karşılıyoruz. Bütün çocuklarımıza keyifli bir yarıyıl tatili diliyorum’’ dedi.