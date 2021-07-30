Konyaaltı’ndan Manavgat’a ‘Gün dayanışma günü’ kampanyası

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Manavgat’ta meydana gelen orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Esen, Manavgat halkının yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için de ‘Gün Dayanışma Günü’ kampanyası başlattı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Manavgat’ta meydana gelen orman yangını sonrasında Konyaaltı Belediyesi’nin bütün ekiplerini bölgeye gönderdi. Başkan Esen, belediyenin arazöz, iş makineleri ve çok sayıda ekibini yangının çıktığı andan itibaren Manavgat’a yönlendirdi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek ve ihtiyaçların tespit edilmesi noktasında yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Başkan Esen, daha sonra ise Manavgat’ın yaralarını sarmak ve yangına müdahale eden ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması için ‘Gün Dayanışma Günü’ adıyla bir kampanya başlattı. Konyaaltı Belediye Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yardım toplama merkezi oluşturuldu. Konyaaltı Belediyesi ekipleri koordineli bir şekilde kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlara yardımcı olarak, getirilen malzemeleri tutanak karşılığında teslim aldı. Su, meşrubat, gıda, temel ihtiyaç maddeleri gibi vatandaşların getirdiği yardımlar, kolilere yerleştirildi. İlk etapta toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi Manavgat’a gönderildi.

“Gece yarısı gelen yardımlar”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de gecenin geç saatlerinde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne gelerek, çalışmaları inceledi. Esen, “Konyaaltı’nın hayırsever insanları gecenin bu saatinde yardıma geliyor. Bu bizleri çok duygulandırdı. Milletimizin zor anlarda nasıl bir arada olduğunu, yardım duygusunun ne kadar geliştiğini tekrardan yaşıyoruz. Onlar sayesinde Manavgatlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Gelen yardım malzemelerini türlerine göre ayırarak, koliliyoruz. Toplanan yardımları Manavgat Belediye’mize teslim edeceğiz” dedi.

“Trafik uyarısı”

Başkan Semih Esen, yangın bölgesindeki trafik konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Esen, yangının halen devam ettiğini, Manavgat-Antalya karayolu üzerinde yangın söndürme araçları ve Manavgat’a destek olmak amacıyla giden kurumların yangın bölgesine ulaşabilmesi noktasında trafik akışının hızlı olması amacıyla işi olmayan vatandaşların araçları ile yangın bölgesine gitmemesi gerektiğini vurguladı.

“Ormanda ateş yakmayın”

Türkiye’nin farklı bölgelerinde orman yangınlarının çıktığını belirten Başkan Esen, vatandaşları duyarlı olmaya yönelik çağrıda bulundu. Hava sıcaklığının yüksek, nem oranının düşük olmasının yangın riskini artırdığını dile getiren Esen, özellikle bugünlerde vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamasını istedi. Esen, “Orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah’tan rahmet diliyorum. Evlerini kaybeden, hayvanlarını kaybedenlerin yaralarını sarmak için de girişimlerde bulunduk. Öte yandan yangın nedeniyle çok sayıdan yaban hayvanı da maalesef yanarak hayatını kaybetti. Daha fazla acı yaşamamız için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum” diye konuştu.