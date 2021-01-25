Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Çakırlar’a yeni hizmet binası

Konyaaltı Belediyesi, muhtarların talep ve ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözüm üretmek adına yeni hizmet binasının startını verdi. Çakırlar Mahallesi’nde yapımına başlanan hizmet binasının 3 ay gibi kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

Konyaaltı Belediyesi, kırsalda daha etkin işler yürütülebilmesi adına yeni hizmet binasının startını verdi. Çakırlar Mahallesi’nde mülkiyeti belediyeye ait olan 650 metrekare alan üzerinde inşasına başlanan hizmet binası 600 metreküp 2 adet kapalı ve bin 200 metreküp 1 açık depo ile 1 büro ve 1 güvenlik kulübesinden oluşuyor.

“Bu proje muhtarlarımız için”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü aracılığıyla elektrik kontağı veya tüp patlaması sonucu çıkan yangın nedeniyle her şeyini kaybetmiş birçok aileye yardım eli uzattıklarını; bununla birlikte başta okul olmak üzere onlarca kamu kurum ve kuruluşa bakım-onarım desteği verdiklerini dile getirdi. Başkan Esen, bu hizmetleri özellikle kırsalda daha etkin yürütebilmek adına yeni bir proje başlattıklarını söyledi. Bu proje kapsamında Çakırlar Mahallesi’nde yeni bir hizmet binası yapımına başladıklarını ifade eden Başkan Semih Esen, “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve 24 kişiden oluşan acil müdahale ekibimizi buraya konuşlandırılacağız. Bu yeni hizmet binası ile özellikle kırsal mahallelerde hizmet veren muhtarların talep ve ihtiyaçlarını yerinde, hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.

Yeni hizmet binasının 3 ay gibi kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açılacağının da altını çizen Başkan Esen, projenin şimdiden tüm bölge halkına hayırlı olmasını diledi.