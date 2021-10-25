Konteynerde yaşayan yangınzedelere sağlık taraması

Manavgat yangınında evleri zarar gören vatandaşlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 1 psikolog, 1 hemşire ve 1 doktordan oluşan ekip konteyner bölgelerinde aşılama ve sağlık taraması gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en büyük yangını olan Manavgat yangınında zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yangında evleri zarar gören vatandaşların biran önce normal yaşamlarına dönmeleri için bölgede gerçekleştirilen inşaat çalışmalarının ve sosyal yardımların yanı sıra konteynerde yaşayan vatandaşlar için bölgede sağlık ekipleri çalışmalarına devam ediyor. 20 Ekim Çarşamba günü bölgede 1 psikolog, 1 hemşire ve 1 doktordan oluşan ekip konteyner bölgelerinde aşılama ve sağlık taraması gerçekleştirdi.

Kalemler bölgesi, Yaylaalan bölgesi ve Faraçlı Bölgelerinde yangında evleri zarar görüp konteynerde yaşayan 108 kişiye muayene ve psikolojik destek verilirken, 3 doz biontech, 3 doz sinovac olmak üzere toplam 6 doz korona virüs aşısı uygulandı. Yaylaalan Mahallesi, Tilkiler Mahallesi ve Sevinç Mahallesinde ise yangında evleri zarar görüp konteynerde yaşayan 83 kişiye muayene ve psikolojik destek verilirken, 6 doz biontech, 3 doz sinovac olmak üzere toplam 9 doz korona virüs aşısı uygulandı.