KOM ekiplerinden sigara ve tütün baskını

Manavgat Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda doldurulmuş sigara, nargile tütünü ve sigara likiti ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün satan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa caddesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada; 13 bin 80 adet içi tütünle doldurulmuş sigara, 45 kutu (9,900 Gr) nargile tütünü, 14 adet elektronik sigara, 72 adet sigara likitine el konulurken, olayla ilgili yakalanan A.T. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.