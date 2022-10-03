Kitap Fuar’ının 3. gün konuğu Ahmet Ümit oldu

4. Alanya Kitap Fuarı’nın 3. gününde Alanyalılarla buluşan Ahmet Ümit, söyleşinin ardından en sevilen kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Alanya Belediyesi tarafından Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. Alanya Kitap Fuarı söyleşiler ve kitap fuarıyla devam ediyor. Etkinliğin 3. günü akşamı yazar Ahmet Ümit hayranlarıyla buluştu. Bugüne kadar kaleme aldığı eserlerle Türk edebiyatında önemli bir yer edinen yazar Ahmet Ümit’in söyleşine yüzlerce kitapsever katıldı. Salonu hınca hınç dolduran misafirler yazar Ahmet Ümit’in polisiye edebiyat söyleşisini ilgi ve merakla takip eden kitapseverler, söyleşinin sonunda Ümit’i alkış tufanına tuttular. Söyleşisinin ardından kendisini dinlemeye gelen sevenleri için imza günü düzenleyen yazar Ahmet Ümit, geç saatlere kadar sevenleri için bekledi. Yüzlerce kişinin katılımıyla oluşan kuyrukta sevenleri Ahmet Ümit ile fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için uzun süre bekledi.

Öte yandan, fuarda bugün saat 19.30’da eğitimci, yazar Alişan Kapaklıkaya “Teknoloji Çağında İyi Anne Baba Olmak” konulu söyleşisi ile vatandaşlarla birlikte olacak.