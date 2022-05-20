Kepezli basketbolculardan 19 Mayıs turnuvası

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U16 kız basketbol takımlarına düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı turnuvasında, sporcular birbirlerini test etti.

Altyapılarında kız sporculara ağırlık veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün U16 kız basketbol takımlarına düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Basketbol Turnuvasında, takımlar birbirlerini test etti. Turgut Özal Spor Salonunda yapılan turnuvaya, Antalya Polis Gücü Spor Kulübü ile Atletik Spor Kulübü, U16 Kız Basketbol takımları ile katıldı.

“Yetenek yarışması da yapıldı”

Alt yapı liglerde mücadele vererek üste çıkmaya çalışan takımların koçları, turnuvayla oyuncularının hatalarını görerek yaz döneminde gerekli antrenman programlarını oluşturma imkanı kazandı. Turnuva bünyesinde turnike, hız, şut, pas isabeti ve çabukluk testlerinin yapıldığı yetenek yarışmasında, 3 kulübün sporcuları bireysel olarak mücadele etti. Yarışmanın birincisi Atletik Spor Kulübü’nden İlayda Aydın, ikinci Antalya Polis Gücü Spor Kulübü oyuncusu Aleyna Taşdemir ve üçüncü Kepez Belediyespor oyuncusu Emel İnci’nin madalyalarını, Antalyaspor Proje Müdürü Burcu Zaman verdi.

“Birinci Kepez Belediye Spor oldu”

Turnuva üçüncüsü Atletik Spor Kulübü’nün kupa ve madalyalarını Kepez Belediyesi Spor Kulübü basketbol menajeri Hüseyin Güner takdim ederken, ikinci olan Antalya Polis Gücü Spor Kulübü takımının ödülünü Antalya Basketbol İl Temsilcisi Hilal Ertunalı verdi. Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ile Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Saraçoğlu ve Mustafa Şimşek ise, birinci olan kendi kulüp takımının ödüllerini sundu.

“Ablalarınızı geçmenizi bekliyoruz”

Bayan sporlarına yer veren tüm kulüpleri tebrik eden Başkan Çatal, ilkini yaptıkları turnuvanın gelecekte daha da büyümesi için çabalayacaklarını söyledi. Kulüp olarak bayan sporcular yetiştirmeye özel çaba ortaya koyduklarını anlatan Çatal, ’’Şimdi bayan basketbolcularımız ve voleybolcularımız, 2’inci ligde mücadele ediyor. Sizlerin ablalarınızı geçerek daha üst liglerde oynamanızı arzu ediyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum’’ dedi.