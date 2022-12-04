Kepez’in sultanlarına bilimsel destek

Akdeniz Üniversitesi Hareket ve Antrenman Ana Bilim Dalı, Kepez Belediyesi’nin file sultanlarına oksotonik uygulamayla güç kattı.

Akdeniz Üniversitesi Hareket ve Antrenman Ana Bilim Dalı, Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün voleybol takımına oksotonik uygulamasıyla güç kattı. Özelleştirilmiş kuvvet artışlarını tüm vücut yapısındaki kazanımını sağlamayı amaçlayan üniversite, bu çalışmasını sporcu yetenek taramasıyla altyapıya önem veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nde yapmayı tercih etti. Bilimsel çalışmayı yapmakla görevlendirilen son sınıf öğrencisi Yeliz Kahraman, Aralık ayından bu yana 12 farklı ölçüm yaptı.

Performansları arttı

Antalya’da ilk kez aktif kuvvet izometrik dinamometre gibi aygıtların kullanıldığı voleybolcular, ekstra olarak üniversitenin istediği özel kuvvet antrenmanlarına tabi tutuldu. Kendi vücut ağırlığında, belirli hareket açıklığında yapılan kasların aynı şekilde kasıldığı kuvvet antrenman türü olan oksotonik uygulanan voleybolcularda, yüzde 20-30 oranında kas gelişimi ve kuvvet artışı tespit edildi. Akademik alanda incelenen sporcuların maçlardaki performanslarında artış görüldü.