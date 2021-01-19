Kepez’den DSİ kanalına 5 köprü daha

Kepez Belediyesi, şehrin ortasından geçen Devlet Su İşleri (DSİ) kanalının üzerine 5 köprü daha inşa ederek, kanalın iki yakasındaki yolları birbirine bağlayacak.

Kepez Belediyesi, ilçenin batısındaki Ünsal Mahallesi’nde başlayan ve birçok mahalleden geçerek, doğudaki Düden Şelalesi’ne dökülen DSİ su kanalının iki yakası arasındaki ulaşım sorununu, köprü yapımıyla çözüyor.İlçenin sembol yapılarından biri olan kanalın üzerine, iki yakasındaki karşılıklı yolları birbirine bağlamak için son 12 yılda 13 köprü inşa edilmişti. Fen İşleri Müdürlüğü, kanala komşu olan ve mülkiyet ile imara ilişkin sorunları çözülen Santral, Ünsal, Erenköy, Kütükçü ve Fevzi Çakmak mahallelerinde geçtiğimiz yıllarda birçok imar yolunu açmıştı. Açılan bu yollarla birlikte DSİ kanalının üzerine yeni köprülerin yapılması ihtiyacı ortaya çıktı.

Köprüler ile mahalleler buluşacak

Fen İşleri Müdürlüğü, bu ihtiyacı karşılamak için de, DSİ kanalının üzerine 5 köprü inşa edilmesini 2021 yatırım programına aldı.

İnşa edilecek köprülerle, Santral Mahallesi 5276 Sokak, Ünsal Mahallesi’ndeki 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ne, Erenköy Mahallesi’ndeki 4854 Sokak, Kanal Mahallesi’ndeki 4750 Sokak’a, Kütükçü Mahallesi’ndeki 2976 Sokak, Şelale Caddesi’ne ve Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki 6174 ile 6200 sokaklar da Kuzeyyaka Mahallesi’ndeki 2556 Sokak bağlanacak.Mahalleleri birbirine bağlayacak olan köprülerin genişliği 11 metre olacak.

Fevzi Çakmak’a çift köprü

Fevzi Çakmak ile Kuzeyyaka mahalleleri arasındaki kanalın üzerine ise bağlanılacak olan sokakların genişliğinin 20 metre olmasından dolayı çift köprü yapılacak.

Bu çift köprü, ilçenin doğu yakasının ana ulaşım güzergâhı Yeşilırmak Caddesi ile Masa Dağı bölgesine bağlanan Alparslan Türkeş Bulvarı arasında ulaşım imkânı sağlayacak.

Tütüncü döneminde kanala 18 köprü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, açıklamasında yeni yollar açarak ve kanalın üzerine köprüler inşa ederek ilçenin iki yakasını buluşturduklarını söyledi. Kepez ilçesinin merkezinden geçen DSİ su kanalının üzerine dönemlerinde 13 köprü inşa ettiklerini anımsatan Başkan Tütüncü,“ Bu sayıya bu yıl 5 köprü daha ilave edeceğiz. Köprülerin yapımını 2021 yatırım programımıza aldık. Bu yıl içerisinde köprüleri inşa edip, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Köprüler, hem yapılacakları bölgenin ulaşımını rahatlatacak hem de zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak. Yeni köprüler, ilçemize hayırlı olsun. İhtiyaç duyuldukça kanalın üzerine yeni köprüler inşa ederek, Kepez’in iki yakasını bir araya getirmeye, mahalleleri buluşturmaya devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

Kepez Belediyesi, önceki yıllarda çevre düzenlemesini ve peyzajını yaparak güzelleştirdiği DSİ su kanalının üzerindeki yaya köprülerini de modernize etmişti.