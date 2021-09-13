Kepez’de YKS kursuna katılan 150 öğrenci, üniversiteli oldu

Kepez Belediyesi’nin lise son sınıf ve mezunlara yönelik YKS kursları, bu yıl 150 öğrenciye üniversite kapılarını araladı.

Kepez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına(YKS) girecek öğrenciler için düzenlediği TYT ve AYT Hazırlık Kursları ile gençlere destek oluyor. Kepez Belediyesi’nin Teomanpaşa Destekleme Merkezi’nde açtığı YKS kurslarıyla 150 öğrenci, üniversitelerin çeşitli bölümlerine kabul edildi. Kepez’in YKS kurslarına katılan öğrencilerden 57’si 4 yıllık fakültelere, 93’ü de 2 yıllık ön lisans programlarına yerleşti. YKS adaylarından; 2 kişi PDR, 2 maliye, 1 siyaset bilimleri, 3 tarih, 5 hemşirelik, 2 mimarlık, 3 psikoloji, 4 fizyoterapi, 2 elektrik ve elektronik mühendisliği, 1 tıp mühendisliği, 1 gemi mühendisliği, 3 sivil havacılık bölümlerini tercih ederken, geriye kalan adaylar Türk dili ve edebiyatı, matematik, gazetecilik, bankacılık, gastronomi, radyo ve televizyon, çalışma ekonomisi, coğrafya, İngiliz dili ve edebiyatı, beden eğitimi, çocuk gelişimi, gıda mühendisliği, sosyal hizmetler, peyzaj mimarlığı, işletme, makine mühendisliği gibi bölümlere yerleştirildiler.

“En çok tercih edilen Akdeniz Üniversitesi oldu”

Kepez Belediyesi’nin YKS kurslarına katılan 97 öğrenci ise, üniversitelerin çağrı merkezi, coğrafya, bankacılık, radyoloji, medya, sosyal hizmetler, halkla ilişkiler, diyaliz, yapı denetim, veterinerlik hizmetleri, endüstri, gemi inşaatı, radyo ve televizyon sivil havacılık, muhasebe, adalet, ilk yardım bölümlerine kabul edildiler. En çok tercih edilen üniversiteler ise sırasıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi oldu. Kepez Belediyesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılında da YKS kurları düzenleyerek, eğitim kadrosuyla yüzlerce öğrenciye üniversitelerin kapılarını aralamaya devam edecek.