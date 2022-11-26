Kepez’de Otodrag heyecanı başladı

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışları Türkiye’nin dört bir köşesinden sporcuların katılımıyla Kepez Drag Pisti’nde başladı.

Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Kepez Drag Pisti, hız tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Mahalli Oto Drag kuralarına uygun olarak Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü işbirliği ile düzenlenen Otodrag Yarışları başladı. Bugün antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile start alan yarışlar, hız tutkunlarını Kepez Drag Pisti’nde buluşturdu. Türkiye’den 67 yarışmacının katıldığı yarışları, Antalyalılar trübünlerden büyük bir heyecanla izledi. Otodrag Yarışları, 27 Kasım Pazar günü heyecanlı yarışlarla devam edecek.