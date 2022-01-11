Kepez’de marketlerde fahiş fiyat denetimi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşün marketlerdeki fiyatlara yansıyıp yansımadığının tespiti için aralarında zincir marketlerin de olduğu işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin haksız fiyat artışlarıyla mağdur edilmemesi için işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Döviz kurunun düşmesiyle ürün fiyatlarında farklılık olup olmadığını denetleyen Zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan zincir marketlerde temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Raflar ve reyonlardaki ürünleri satış kasasından geçirerek fiyatları karşılaştırıyor. Ürünlerin tüketim ve gramajlarının da mercek altına alındığı denetimlerde, fiyatı düşen ürünlerin satış fiyatlarının da etiketlere anında uygulanarak, vatandaşların mağdur edilmemesi için uyarılarda bulunuluyor.