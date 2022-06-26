Kepez’de 55 baba, 55 çocuk ‘Baba Çocuk Kampı’nda buluştu

Kepez Belediyesi, Babalar Günü çerçevesinde ‘Baba-Çocuk Kampı’ düzenledi. Dokumapark’taki etkinlikte çadırlar kuruldu, kamp ateşi yakıldı, 55 baba, 55 çocuk ‘Baba Çocuk Kampı’nda buluştu.

Kepez Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Antalya İlgili Babalar Platformu işbirliğiyle düzenlenen ’Baba-Çocuk’ kampında babalar ve çocuklar doğa ile buluştu. 18-19 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavının Babalar gününe denk gelmesiyle ’Baba-Çocuk’ kampı 25-26 Haziran’da Dokumapark’ta gerçekleştirildi. Babalar gününü daha anlamlı hale getirmek ve çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen ’Baba- Çocuk’ kampında birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Baba Çocuk Kampında ilk olarak etkinliğe katılan babaların ve çocukların kaynaşmasını sağlayan açılış konuşması yapıldı.

Konuşmaların ardından kamp alanında Antalya Bilim Merkezi, çocuklarla beraber bilimsel deneyler gerçekleştirdi. Bilimsel deneyler sonrası baba ve çocuklara Dokumapark içerisindeki müze ziyaretleri için serbest zaman verildi. İlk olarak Araba Müzesini ziyaret eden baba ve çocuklar, Antalya Bilim Merkezinde de keyifli dakikalar geçirdi. Müze gezilerinin ardından kamp alanında buluşan baba ve çocuklar pasta yapım etkinliğinde usta şefleri aratmadılar. Çocuklarıyla hem eğlenirken hem de pasta yapan babalar eğlenceli dakikalar geçirdi. Belediye Sağlık Merkezi tarafından da baba ve çocuklara göz taraması yapıldı.

Tütüncü baba çocuk kampında

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kampın ilk gecesinde baba ve çocukları yalnız bırakmadı. Baba ve çocukların kamp heyecanına ortak olan Başkan Tütüncü, bir babanın geleneksel hale getirilmesi talebi üzerine, “ Bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Antalya Bilim Merkezi’nde buna benzer etkinlikleri birlikte beraber yapacağız. Hayatı birlikte paylaşacağız. Güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bilimle, etkinlikle, çocuklarımızla aramızdaki diyalogu geliştirecek güzel bir kamp oldu. Bugün anneler evde, babaları ve çocukları bu güzel kampta” dedi.

“Dokumapark bu etkinlikler için çok güzel bir ortam”

Baba ve çocuk kampına 55 baba ve 55 çocuğun katıldığını belirten Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi her zaman yeniliklerin adresi oldu. En çok yapmak istediğimiz kalpleri ve gönülleri bütünleştirmek. Babalar ve çocuklar arasında mesafe varsa bunu bu tür etkinlikler kapatmak, onların aile yaşamlarına farklı bir güzellik getirmek bu bizim için çok kıymetli. Bundan sonrada bu tarz etkinliklerimiz devam edecek. Dokumapark bu etkinlikler için çok güzel bir ortam. Ailelerin güçlenmesi için bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum“ diye konuştu.