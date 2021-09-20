Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekibi, 41 günde 9 bin Covid-19 aşısı yaptı

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi ekibi, 11 Ağustos’tan bu yana 9 bin Covid-19 aşısı yaptı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi (BSM) ekipleri, 11 Ağustos’ta başlattıkları Covid-19 aşılaması çalışmasında 9 bin kişiye ulaştı. Hafta içi günleri mesai saatleri içinde BSM önünde konuşlandırılmış Sağlık Tırı ekibi, hafta sonları farklı noktalarda saat 10.00 ile 23.00 arasında görev yapıyor. Aynı saatlerde bir başka sağlık ekibi de, farklı bir noktada aşılama işlemi yapıyor.

“Yaylalara çıktılar”

Bu güne kadar Alanya’nın 2 yaylası, Kemer’in Beycik ve Ovacık beldeleri, Korkuteli’ndeki Varsak Yaylası ile Kepez’in 50’ye yakın mahallesine giden ekipler, HES uygulamasında Covid-19 aşısı olma hakkı olanların aşılarını tamamlıyor. Bugün saat 19.00 ile 23.00 arasında, iki ekip Kızıllı ve Kültür Mahalleleri muhtarlık önünde sağlık tırı görev yapacak.

“Ekipler esnafın yanında”

Ekipler 19 Eylül Pazar günü aynı saatler içinde Fevzi Çakmak ile Ahatlı Mahalleleri, pazartesi günü Varsak Karşıyaka ile Altınova Orta Mahalleleri, Salı günü ise Altınova Sinan ile Emek Mahalleleri muhtarlı önünde görev yapacak. Ekipler Salı ile Çarşamba günleri mesai saatleri içinde Fabrikalar Mahallesindeki Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda yer alacak.