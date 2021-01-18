Kemer’e mobil atık getirme merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Sıfır atık’ projesi kapsamında geçen sene 4 Martta yapılan ihale kapsamında Kemer’e mobil atık getirme merkezileri kuruldu.

İhaleyi alan firma, ilçe genelinde, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün belirlediği noktalara mobil atık getirme merkezilerini yerleştirdi. Firma 5 yıl süreyle merkezlerde toplanan atıkları ayrı ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Merkez, Yeni, Göynük, Arslanbucak, Kuzdere, Çamyuva mahallelerinde uygun noktalara konulan atıkların geri dönüşüme kazandırılarak, çevre ve doğanın da korunması amaçlanıyor.

Mobil atık getirme merkezlerinde plastik, metal, kağıt ve cam ambalaj atıkları için ayrı girişler bulunuyor. Mahalle sakinleri evlerinde çöplerden ayrı biriktirdikleri ambalaj atıklarını her mahallede Kemer Belediyesi tarafından belirlenen merkezi noktalara yerleştirilen mobil atık getirme merkezlerine getirip bırakabilecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Kemer’de mobil atık getirme merkezlerinin sayısı zaman içerisinde artacaktır. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm ile hammadde olarak ekonomiye kazandırılmasının hem kaynak tasarrufu hem de çevrenin korunmasını sağlayacağız. Kemer Belediyesi olarak geri dönüşümün bir alışkanlık haline gelmesi için çalışmalarımız artarak devam edecektir.” diye konuştu.