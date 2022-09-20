Kemer’de turizm ve geleceği konuşuldu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından düzenlenen yemek programına katıldı. Yemekte, turizm ve turizmin geleceği ile sektördeki gelişmeler konuşuldu.

Kiriş Mahallesi’ndeki Limak Limra Otel’de düzenlenen programa, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, turizmciler ve davetliler katıldı.

Programda, POYD Başkanı Atmaca ve AKTOB Başkanı Yağcı, turizm sektöründeki gelişmeler hakkında konuşma yaptı.

Belediye Başkanı Topaloğlu ise yaptığı açıklamada, KETOB’un düzenlediği yemek programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Programda turizm ve turizmin geleceği ile sektörde yaşanan son gelişmelerle ilgili verimli konuşmaların yapıldığına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, turizmcilerle Kemer’deki turizm sezonu ile ilgili de fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Başkan Topaloğlu, yemek sonrası turizmcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.