Kemer Kuzdere’de tapular verildi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesi’nde düzenlenen toplantıyla hak sahiplerine tapularını dağıttı.

Kuzdere Kapalı Pazar yerinde düzenlenen toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Başkan Yardımcıları Emin Gül, Baki Yalın ve Gülsüm Bal, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yılmaz, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ümit Daban, Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Topaloğlu, Kuzdere mahallesinde yapılan ve yapılması planlanan projelerle ilgili vatandaşlara bilgiler verdi.

Halk toplantısının ardından Kuzdere Mahallesi’nde turizm sınırları içerisinde kalan ve 18 uygulamasının tamamlandığı alanların tapuları hak sahiplerine verildi. Hak sahibi vatandaşlara tapularını Belediye Başkanı Topaloğlu ve başkan yardımcıları verdi.

Mahallede geri kalan yerlerdeki imar planlarındaki çalışmaların da hızla devam ettiği belirtildi.

Başkan Topaloğlu, tapu dağıtımı sonrasında yaptığı açıklamasında, Kuzdere halkına tapularını teslim etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Halk toplantısında vatandaşların sorunlarını da dinlediklerini ifade eden Topaloğlu, “İmara açılacak olan yeni yerleri konuştuk. Vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Güzel bir toplantı oldu. Kuzdere mahallesine alt ve üst yapı çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Kuzdere mahallemiz en iyi hizmeti almaya devam edecek. Vatandaşlarımız tapularına kavuştu. Kuzdereli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki günlerde Kuzdereli vatandaşlarımıza başka müjdelerimiz de olacak.” diye konuştu.