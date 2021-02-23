Kemer Belediyesinden yeşil alan çalışması

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Baharın yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanların bakımı ve ilçe genelinde çimlerin biçim işlemlerini hızlandıran belediye ekipleri, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Park ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları yapan belediye ekipleri, kaldırımlarda da tırpanla ot temizliği yapıyor. Ekipler, budama çalışmaları sırasında kesilen çalı gruplarından çelik alınarak belediyeye ait üretim serasında dikimlerini gerçekleştiriyor.

Kındılçeşme piknik alanındaki otopark tarafında kuruyan çınar ağacını yerinden kaldırıp yenisini diken belediye ekipleri, Göynük Mahallesinde de yapımı devam eden parkta sulama sistemi döşedi, çim ekimi için toprak tesviyesine başladı.

Kemer Merkez Mahallesi Şehit Selçuk Gürdal Parkında revizyon çalışmaları kapsamında çevre duvarını yenileyen belediye ekipleri, toprak serme ve tesviye çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

"Pandemiye rağmen yatırım yapıyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemerimizi güzelleştirmek için belediye ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam ediyor. İlçemiz genelinde parklarda ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarımız deva ediyor. Bahar aylarının da yaklaşmasıyla ilçemizin çehresini daha da güzelleştirmeye başladık. Öte yandan, pandemiye rağmen ilçemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Herkesin pandemi kurallarına uymalarını rica ediyorum. El birliği ile bu işin üstesinden geleceğiz daha güzel günlere kavuşacağız.” diye konuştu.