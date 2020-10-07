Kemer Belediyesi’nden yaylalarda yaşayan vatandaşlara maske
KEMER BELEDİYESİ EKİPLERİ, YAYLALARDA İKAMET EDEN VATANDAŞLARA MASKE DAĞITIYOR.
Kemer Belediyesi ekipleri, yaylalarda ikamet eden vatandaşlara maske dağıtıyor.
Kemer Belediyesi’nin korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşlara maske dağıtmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezinde (ATASEM) Kemer Belediyesi tarafından el emeği ile üretilen maskeler, belediye ekipleri tarafından halka ulaştırılıyor.
Vatandaşın maske ihtiyacını karşıladıklarını belirten Belediye Başkanı Topaloğlu, “Zorlu geçen pandemi sürecinde halkımızın maske ihtiyacını karşılıyoruz. Kemer’in en güzel yaylalarında ikamet eden vatandaşlarımıza kendi atölyemizde diktiğimiz maskeler halkımıza ulaşıyor. Günlük yaklaşık 4 bin maske üretiyoruz. Halkımız sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralına uyarsa hep birlikte bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.
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