Kemer Belediyesi, 17. Mustafa Ertuğrul Aker’i Anma etkinlerine destek verecek

Ziyarette, Gökoğlu ve Kuş’a topluluk başkan yardımcıları Aylin Dirikcan ve Nazlı Ceylan ve yerel tarihçi Ramazan Kar da eşlik etti.

Prof. Dr. Gökoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, 2023 yılının nisan ayı sonu veya mayıs başında yapılacak etkinliklerle ilgili Kemer Belediyesi’nden destek istediğini söyledi. Etkinlikler çerçevesinde üniversite öğrencilerine Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i tanıttıklarını anlatan Gökoğlu, Aker’in batırdığı Fransız savaş gemisi Paris 2’ye de dalış yapacaklarını kaydetti.

Başkan Topaloğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker tarihte çok önemli rol oynamıştır. Kemer için önemi büyüktür. Anma etkinliklerine Kemer Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına gerçekleştirilecek olan 17. Mustafa Ertuğrul Aker’i Anma Etkinleri bünyesinde Kemer açıklarında yer alan Fransız savaş gemisi olan Paris 2 Batığına dalış yapılacak. Paris 2 savaş gemisinin batırıldığı siperlere bir gezi düzenlenecek ve Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda Aker’i anma programı yapılacak.