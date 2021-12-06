Kemer ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Antalya Kemer’de Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yapımı devam eden ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Yeni Mahallede 345 ada 2 parseldeki bin 11 metrekarelik alana yapılan merkezle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Topaloğlu, 3 Nisan’ın ATSO’nun kuruluşunun 140’ncı yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “ATSO Başkanımız Davut Çetin’e Kemer’e kazandırdığı hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Binada çalışmalar hızla devam ediyor. Bina tamamlandıktan sonra Kemer’de her türlü meslek eğitimini de verecekler. Artık daha eğitimli kimselerle yola çıkmış olacağız” diye konuştu.

"3 Nisan’da açılışını yapmayı düşünüyoruz"

Şubat ayı gibi binanın kaba inşaatını bitirmeyi planladıklarını ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin ise, “Çalışmalar planladığımızdan önde gidiyor. 3 Nisan’da açılışını yapmayı düşünüyoruz. Herhangi bir sorun yok. Kemer’e böyle bir merkezi kazandırmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Çetin, Kemer Belediyesi ile iyi ilişkilerinin olduğuna değinerek, Kemer ile ilgili Belediye Başkanı Topaloğlu ile sürekli istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

"Desteklerinden dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum"

Kemer’in Antalya’nın en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve turizm anlamında önde gelen yerlerden olduğunu anlatan Çetin, “Başkanımız Topaloğlu ile eğitim ve sanat merkezi hakkında konuştuğumuzda binayı dikmek için hemen girişimde bulunduk. Kendisiyle zaten yakın dostuz. Kemer ekonomisi ne kadar iyi olursa ve Kemer’e her türlü fayda sağlanırsa biz de bundan mutluluk duyarız. Desteklerinden dolayı da başkanımıza teşekkür ediyorum. Beraber çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Merkezin tamamlanmasının ardından içerisinde müzik, tiyatro, halk oyunları ve meslek edindirme kurslarının olacağı belirtildi.

Anaokulundaki çalışmalar

Orduvar - Ülker Akman çiftinin yapımını üstlendiği anaokulundaki çalışmaları da değerlendiren Başkan Topaloğlu, binaya elektrik tesisatının döşenerek sıva çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Kemer’e çok büyük bir değer kazandıran Akman çiftine teşekkür eden Topaloğlu, anaokulunun 3 ay sonra tamamlanacağını düşündüğünü dile getirdi.