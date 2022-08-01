Kaş’ta, Yeşilbarak Söğütoğlu Camii açıldı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapımı tamamlanan Yeşilbarak Söğütoğlu Camii’nin açılışı yapıldı ve Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı.

Yeşilbarak Mahallesi’nde hayırseverlerin destekleriyle yapılan Söğütoğlu Camii ibadete açıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, programda yaptığı konuşmada, camilerin, minarelerin şehirlerin süsü, simgesi olduğunu söyledi.

Bir camiye, ayakta kaldığı sürece yardımda bulunanların yıllarca anılacağını belirten Atay Uslu, yardımlaşmanın önemini vurgulayarak, “Yeşilbarak da bunun güzel bir örneğini ortaya koydu. Burada güzel bir cami yaptık. İnşallah camiyi cemaatsiz bırakmayız” dedi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Anadolu’nun çimentosunu kuran halkın, Yörüklerin, Barak Türkmenlerinin, bugün de bu ulvi cesareti ve işbirliğini bir araya gelerek gerçekleştirdiğini kaydederek, “Anadolu’yu imar eden, aziz sancağımızı, bayrağımızı ve İslam’ın değerlerini bugüne taşıyan bu halka ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükran duysak azdır. Genciyle çocuğuyla yaşlısıyla bir arada kenetlenen, bu kutsal mabedi inşa eden bu halk, ülkemizin, geleceğimizin ve devletimizin de teminatı olmaya devam edecektir “ diye konuştu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ülkede birlik, beraberlik içerisinde dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğiyle birçok ortak eser yapıldığını, bu caminin de onlardan biri olduğunu ifade etti.

Nesillerin dini, imanı bütün, vicdanı hür evlatlar olarak yetiştirilmesi noktasında bu tür fiziki yapıları önemsediklerini işaret eden Başkan Mutlu Ulutaş, “Burada vatandaşlarımızın da işbirliği içerisinde bu güzel mabetleri yapması, gelecek nesiller için bir umut kaynağı. O yüzden bu bayrağı hep beraber taşıyoruz, inşallah gelecek nesillerimize emanet edeceğiz, onlar da en yukarıya doğru taşıyacak” dedi.

Başkan Ulutaş, Yeşilbarak Söğütoğlu Camii’nin yapımına katkı sunanlara teşekkür ederek, “Belediye olarak ilçede Süleyman Çavuş Camii’ni restore ettik, Kalkan’da Lami Bey Camii’nde çalışmalar yapılıyor. Müftülüğümüzün ve vatandaşlarımızın müracaatı üzerine camilerimize katkı verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açılışa, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları da katıldı.

Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan Yeşilbarak Söğütoğlu Camii, çifte minareli yapıldı. 272 metrekare kullanım alanı olan caminin iç donanımında ahşap kullanılırken, barak kilim motifleri yer aldı. Kapalı alanında aynı anda 400 kişinin ibadet edebileceği caminin bünyesinde Kur’an Kursu, lojman, şadırvan, morg ve cenaze yıkama yeri bulunuyor.

-Sakal-ı Şerif camide ziyarete açıldı

Mersin’den getirilen Sakal-ı Şerif, Yeşilbarak Söğütoğlu Camii’nde halkın ziyaretine açıldı.

Hazreti Muhammed’e ait emanetlerden biri olan Sakal-ı Şerif, camiye gelen vatandaşlar tarafından dualarla ziyaret edildi. Sakal-ı Şerif ziyaretine, protokol üyeleri de katıldı.

Müslümanlar peygamberin Sakal-ı Şerif denilen mübarek sakallarını, onun hatırası olarak ve bereketlenmek için saklardı. Kutsal emanet Sakal-ı Şerif’ler, genellikle iki ucu balmumuyla kapatılan silindir şişelerde kırk iki kat bohçayla sarılarak, özel kutunun içinde bir sandukayla yüksek yerde korunuyor.