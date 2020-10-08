Kaş’ta kültür merkezi ihaleye çıkıyor
ANTALYA’NIN KAŞ İLÇESİNDE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ İHALESİNİN 12 EKİM 2020 TARİHİNDE YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ.
Antalya’nın Kaş ilçesinde Kültür Merkezi projesi ihalesinin 12 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı bildirildi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ilçede sinema, tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak Kültür Merkezi projesini 12 Ekim 2020 tarihinde ihale ederek, en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.
Kaş’ın antik çağlardan bu yana çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını aktaran Başkan Ulutaş, ”Bu uygarlıklar, kendi dönemlerinde, ihtiyaçları doğrultusunda kültür değerlerine ait mimari eserlerini oluşturmuştur. Antiphellos, Xanthos, Patara ve daha birçok bölgemizde olduğu gibi, bu eserler halen ayakta ve aktif olarak sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır.” diye konuştu.
Ulutaş, ilçenin son yıllarda çok sayıda spor, kültür ve sanat etkinliğinin de etkisiyle turizmin gözdesi haline geldiğini vurgulayarak, “Eski uygarlıklardan beri süregelen kültürel gelişmişliğin geçmişte bıraktığı eserlere ilave olarak, günümüz şartlarına uygun yeni bir eser kazandırmayı, seçim bildirgemizde de belirttiğimiz gibi, kendimize bir borç olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, ilçemizde, sinema, tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak Kültür Merkezi projemizi, 12 Ekim 2020 tarihinde ihale ederek, en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.Kültür Merkezi projesinde, 200 kişilik konferans salonu ile sergi, çalışma ve atölye odalarının bulunduğu belirtildi.
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